Новости

Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона

9 92566
подоляк,арахамія
Руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что он вместе с советником руководителя ОП Михаилом Подоляком готовы приехать в Мариуполь на переговоры с россиянами по эвакуации мирных жителей и гарнизона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Арахамия подчеркнул "Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 30-й ОМБр уничтожили российский танк. ВИДЕО

В свою очередь, Михаил Подоляк отметил: "Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А приєднатися до "Азовців" немає бажання? Це ваша вина, що рашисти так бистро оточили Маріуполь. Бо в ОП через одного, то з донецька, то з абхазії, а ті що з України в окопах.
  • MAKAROV ddf66d11
    Бестолковый популизм
  • Чайка Київ
    Ці плісняві перемовники вже з'їздили на яворівський полігон, а потім туди прилетіло.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости