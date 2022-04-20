"Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Минобороны перехватило разговоры оккупантов. АУДИО
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Главное управление разведки МО Украины получило аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская область).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны в фейсбуке.
"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России - это убийцы, насильники и мародеры и никоим образом не военные", - говорится в сообщении.