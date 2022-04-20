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"Пленных в Попасной приказано убить", - ГУР Минобороны перехватило разговоры оккупантов. АУДИО

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Главное управление разведки МО Украины получило аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны в фейсбуке.

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия России - это убийцы, насильники и мародеры и никоим образом не военные", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Saskia Jansen
    https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=AZVKUIFlyK2F_NMEuOjjjMYw7y8BUsGAwqUNOTnOmpIR4wuYltfLMY_1n7LIXDyQNj3k-ityRFhC4T4FH7K2JCJYQMLX8VncJO4X_9R4reePDAemaSUsLFSZVBTmqTgjiR4&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

    https://www.facebook.com/roman.shrike 5 hrs ·

    Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

    поспорю с блумбергом. это были не ястребы. это были дятлы.
  • Елена Себина
    ******* конченое! Будьте прокляты рашисты, самки рашистов, ******** рашистов, ******** ********* и т.д.
  • Виктор Дийнега
    Не ту тактику выбрали кацапы. Они думают что если беспощадно убивать украинцев, а тем более военных они этим сломят сопротивление - они ошиблись. Такой подход порождает ярость у украинского народа "такая уж нация" и они получат 40 миллионную армию готовую рвать русских фашистов на куски. Такого подхода к украинцам боялись все цари московии так как знали что ярость украинского народа уничтожит их империю - этот вылупок очень сильно накосячил и уже пощады не будет никому.
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