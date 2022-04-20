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От российских оккупантов освобождены 934 населенных пункта, - Зеленский

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Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и громад Украины.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 громаде. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте", - отметил президент.

Также постепенно восстанавливают доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты, восстанавливают автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды.

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Топ комментарии

  • Saskia Jansen
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    Тут Рашка нам боєзапасів на 200млн$ підігнала, серед іншого деталей на 50 танків СБУ накрило склад на Харківщині де зберігалося російської зброї на 200млн $.

    Це співмірно з допомогою тієї ж Чехії. Росія планувала, що цими набоями поповнюватиме запаси коли просунеться вглиб України. + дуже багато комплектуючих для ремонту танків та бронетехніки. Що ж це дуже гуд... буде чим ремонтувати 250 захоплених у РФ танків.

    Тільки задумайтесь: 50 двигунів для танків. Тобто за незначний період Україна буде в змозі добавити до сил ЗСУ - 50 танків.



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    35 Comments

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  • Евгений f8264c50
    пора выходить на границу и идти на Крым! Молодцы!
  • stels400
    Це добра статистика особливо якщо рахувати села.Де факто Изюм не наш,Рубіжне і Попасна орки вже закріпилися на околицях.Херсон ніяких рухів взагалі.Під Харковом теж саме відвинули на постріл градів і вони поливают місто ,рухів нема.Маріуполь місто зрівняли с землею вбили кучу народу і без допомоги Азову а тепер ми його здаємо.Миколаїв відкинули орків на 30 км і тупо руха ніякого тільки дозволяємо поливати місто градами і зрівнювати його.Рух по херсонскій області по референдумах і грабування вбивства і згвалтування населення.На західній купа зброї яка застрягла на складах і не доходе в війська.Навіть американці в шоці.При тому що почалася важлива фаза і йде другий пакет допомоги.Я бачу і чую що там багато балаканини зверху і гасел а також я бачу як і всі карту.
    Захищатись і їх перемелювати це добре.Але так діла не буде якщо ми постійно будемо в ролі жертв і терпіл !
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