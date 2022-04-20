Порошенко привез помощь бойцам на юг Украины: бронежилеты, шлемы, генераторы. ФОТО

Петр Порошенко привез защитникам на юг Украины бронежилеты, снаряжение и средства для обустройства быта. Груз, который доставили в южный регион, – это помощь, собранная совместно Фондом Порошенко, ОО "Дело Громад", ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", волонтерами со всей Украины и из-за границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".

Сегодня военным привезли более полутысячи бронежилетов. Также необходимые средства для обустройства быта, инструменты и продукты питания. "Я думаю, вы все сами видите: от вкусностей, от броников до тушенки, от генераторов до холодильников, от стиральных машин до пленок, кабелей и ламп. Уникальные, кстати, бойлеры, которые производятся в Украине по французской технологии", – рассказал Порошенко.

"Здесь и мотопомпы для откачки воды и тросы, генераторы бензиновые, дизельные. Газовые баллоны, где можно будет подготовить себе еду. Делаем все возможное, чтобы создать необходимые условия", - подчеркнул он. Для обустройства позиций на передовую также были переданы инструменты, лопаты, кирки, строительные материалы, баки для воды.

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"Мы сейчас находимся на юге. На юге у Путина есть огромные планы прорубить коридор между оккупированным Донбассом и оккупированным Крымом. На этом не остановиться, пойти дальше – Николаев, Херсон, Одесса, Приднестровье. Лишить Украину выхода к морю. И таким образом разорвать Украину и реализовать тот проект, который он пытался реализовать с 2014 по 2019 год - создать "Малороссию", "Новороссию". Никак успокоиться не может", - рассказал Порошенко.

Лидер "ЕС" подчеркнул: "Мы это не дали сделать в 2014-2019 годах и точно не дадим это сделать сейчас".

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