Россию нужно признать государством-спонсором терроризма, а ВС РФ – террористической организацией, - Зеленский
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Все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, должны получить логичный санкционный ответ от демократического мира.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские Вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией.
Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и Российского государства в целом.
Я подчеркиваю во время каждых переговоров, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир", - сказал глава государства.