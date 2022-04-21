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В Украину из США прибыли еще 4 рейса с помощью, в том числе с гаубицами, - Пентагон

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За последние 24 часа в Украину из США прибыли еще четыре самолета с военной помощью, включающий в себя артиллерийские системы – гаубицы.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 20 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Еще четыре рейса прибыли за последние 24 часа с момента объявления о 800 миллионах долларов военной помощи (заявленный США пакет военной помощи на общую сумму 800 миллионов долларов – ред.), и некоторые из этих рейсов включали гаубицы", – заявил чиновник в Пентагоне .

Также, по словам чиновника Минобороны США, украинские инструкторы уже приступили к обучению на таком типе оружия.

"Эти учения будут продолжаться около недели, после чего инструкторы вернутся в Украину, чтобы учить своих коллег", – сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят для Украины еще один пакет военной помощи на $800 миллионов, - CNN

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    А что вы предлагаете? Думается следующая партия, для поставляемых гаубиц пойдет быстрее. Надо было больше вопросов Зеленскому задавать, когда он военные расходы урезал. Там были статьи и по закупке боеприпасов, которые сейчас очень пригодились бы.
  • Зэлэный_Змий
    КБ "Луч" отказівалось продавать Нептуньі Украине? Да вьі фантазер
  • Hanry Cikorsky
    Боже, благослови Америку!!!!!!!
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