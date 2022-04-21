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Кажется, что кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась, - глава МИД Турции Чавушоглу

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Некоторые страны-члены НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжалась, чтобы добиться большего ослабления России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция не думала, что российско-украинская война будет продолжаться так долго после мирных переговоров в Стамбуле, которые прошли 29 марта.

"После встречи министров иностранных дел НАТО создалось впечатление, что…. в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире начинается новая холодная война, - глава МИД Турции Чавушоглу

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Tierre
    І що ми маємо робити? Сдатися російсько-фашиському агресору, якого ви також любите?
    А ви розумієте, що тоді російські фашисти знищать наш народ - це буде геноцид - бучанська різня у масштабах всієї України? Російські фашисти яких ви теж любите, замордуютьу такому разі міліони українців, заборонять нашу мову, нашу культуру і знищать нашу державу - ви це ще не зрозуміли?
    Для нас це - війна на виживання - ми не можемо капітулювати!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Скорее невежда. С византийских времен ответственен тот кто первым нанес удар. И это без сомнения *********. Но главный дипломат Турции намеренно несет чушь с точки зрения юриспреденции.
  • Маладой Кракодил
    У Турции курорты скоро откроются, но на них никто не приедет, потому что какие нах курорты, когда война. Вот у них жопу и рвет.
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