Кажется, что кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась, - глава МИД Турции Чавушоглу

Некоторые страны-члены НАТО хотят, чтобы война в Украине продолжалась, чтобы добиться большего ослабления России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция не думала, что российско-украинская война будет продолжаться так долго после мирных переговоров в Стамбуле, которые прошли 29 марта.

"После встречи министров иностранных дел НАТО создалось впечатление, что…. в странах-членах НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась. Пусть война продолжается, а Россия ослабевает", - отметил он.

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