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Оккупанты перенесли дату "референдума" по присоединению Херсонщины к "ДНР"

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херсон
Российские оккупанты перенесли дату "референдума" на Херсонщине о присоединении к "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивет, что  волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат".

Также читайте: Российские оккупанты на первые числа мая готовят незаконный "референдум" в Херсонской области, - председатель ОВА Лагута

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Парадокс в том , что орда. заползает на чужие территории в наглую , и потом Украину все начинают уговоривать на какие-то договорняки - ТО ЕСТЬ ЗАСТАВЛЯЮТ ИГРАТЬ ПО ПРАВИЛАМ МУДАКОВ ИЗ ПСИХБОЛЬНИЦЫ . А территория остаётся за рашей
  • Sophia-Maria Duglass
    Придурки . Какой на хрен референдум ? Их завтра выкинут из области и из Крыма Украине начхать на любые референдумы - это украинская земля . А те ФИО которые пойдут на референдум будут лишены украинского гражданства - ТАК И ОБЪЯВИТЬ .
  • ladyar
    Референдум и война - это вообще что-то из разряда психического расстройства.
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