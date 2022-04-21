Благодаря поставке запчастей Украина пополнила парк примерно 20 самолетами, - CNN

Военно-воздушные силы Украины пополнили свой парк примерно на два десятка самолетов благодаря предоставлению ей запчастей.

Об этом заявил в среду высокопоставленный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Чиновник отметил, что США и другие страны работали над тем, чтобы "доставить запчасти, чтобы самолеты поднялись в воздух", не уточнив, какая именно страна их передала.

В результате Украина сегодня имеет больше самолетов, чем было три недели назад, добавил он.

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Днем ранее спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила дополнительные истребители. Однако впоследствии было уточнено, что речь идет о поставках не самолетов, а запчастей, сделавших воздушные суда пригодными для использования.

В то же время чиновник намекнул, что по крайней мере одна страна рассматривает возможность предоставления Украине именно самолетов.