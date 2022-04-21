Байден об украинских военных: Они более жесткие и гордые, чем я думал. Поражен тем, что они делают

На ежегодном собрании в Белом доме Джо Байден выразил восторг украинскими военнослужащими и прокомментировал слаженные действия ведущих стран мира по противодействию агрессии Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, отрывок речи президента США опубликовал Reuters.

Министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, и высокопоставленные военачальники в среду обсуждали "разные темы", касающиеся национальной безопасности страны. Хотя традиционное совещание редко попадало в новости, пока в порядке одним из основных вопросов является война в Украине, которая угрожает безопасности ситуации европейского континента на долгие годы.

Во вступительной речи президент США похвалил стойкость украинских военных и заявил, что единство НАТО шокировало президента России.

"Они более жесткие и гордые, чем я думал; я поражен тем, что они делают с вашей помощью", - отметил Джо Байден.

"Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет сплотить нас", – добавил американский лидер.

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