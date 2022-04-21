Байден об украинских военных: Они более жесткие и гордые, чем я думал. Поражен тем, что они делают
Как сообщает Цензор.НЕТ, отрывок речи президента США опубликовал Reuters.
Министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, и высокопоставленные военачальники в среду обсуждали "разные темы", касающиеся национальной безопасности страны. Хотя традиционное совещание редко попадало в новости, пока в порядке одним из основных вопросов является война в Украине, которая угрожает безопасности ситуации европейского континента на долгие годы.
Во вступительной речи президент США похвалил стойкость украинских военных и заявил, что единство НАТО шокировало президента России.
"Они более жесткие и гордые, чем я думал; я поражен тем, что они делают с вашей помощью", - отметил Джо Байден.
"Я не думаю, что Путин рассчитывал на то, что это сможет сплотить нас", – добавил американский лидер.