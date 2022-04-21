Россия во время заседания ООН отказалась от Пасхального перемирия. ВИДЕО

Россия на заседании Организации Объединенных наций отказалась от Пасхального перемирия.

Об этом сообщил в твиттере постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному эту отраву регулярно терпеть", - написал он и опубликовал соответствующее видео.

Представитель РФ заявил, что перемирие якобы "на практике является стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПЗРК, а также устроить провокации и запустить фейки о российских солдатах".

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