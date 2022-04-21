Страны G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда

Министры финансов стран G7 анонсировали дополнительную поддержку Украине на сумму более 24 миллиардов долларов на 2022 год и выразили готовность ее увеличить в случае необходимости.

В своем заявлении министры также выразили сожаление по поводу участия России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в обычной манере", – заявили министры.

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