Вчера по гумкоридору из Мариуполя выехало 4 эвакуационных автобуса. Сегодня эвакуация продолжится, – Верещук

Вчера гуманитарным коридором из Мариуполя удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Сегодня эвакуация женщин, детей и пожилых людей будет продолжаться.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно Мариуполя: по вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось выехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", - сообщила Верещук.

"Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14.00. Ситуация по безопасности сложная. Могут быть изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", - добавила украинская министерка. .

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