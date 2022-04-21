"Я слышал, как они пытали людей из других камер, несчастные кричали от боли, а потом их просто расстреливали", - студент из Мариуполя рассказал, что делают россияне с теми, кто пытался уехать из города

20-летний азербайджанец Гусейн Абдулаев, студент 3 курса Мариупольского государственного университета. 17 марта во время эвакуации он был взят в плен русскими военными. 12 апреля освобожден благодаря переговорам.

Цитаты из интервью Абдулаева Media.Az приводит на своей страничке в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

- Сколько дней вы были в плену?

- Всего я там провел 25 дней. Они меня посадили и завязали руки. Стали задавать вопросы, оказывали сначала моральное давление, пытаясь заставить меня признаться, что я солдат полка "Азова". Я настаивал, что я студент. Они стали мне угрожать, что если я не хочу говорить по-хорошему, то будет по-плохому. Они присоединили аппарат к большим пальцам моих ног и начали пускать болезненные разряды током. Они хотели, чтобы я признался в том, что являюсь военным. Но мне было нечего сказать, я им не врал, я ведь просто студент…

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- Как часто вас пытали?

- Каждый день. 21 марта у меня был день рождения и меня весь день пытали. Пытки приостановили только за 5-6 дней до того, как была достигнута договоренность и меня отпустили. Больше не пускали разряды тока, но продолжали избивать… Как правило, били по 10-15 человек сразу. Но это не самое страшное, электрического тока я боялся больше.

Как правило, пытки током продолжались 20-30 минут, а избивали в течение часа. Пытки повторялись раза три в день. Бывало, что я терял сознание, на меня выливали холодную воду и продолжали издеваться дальше.

- Сколько человек вас было в камере?

- Со мной вместе в плену оказались Сергей Назаров - майор ГСЧС Мариуполя, Эдик Кростов - работник одного из заводов, Алексей Лустов - волонтер.

- Как обращались с ними?

- Над ними издевались еще хуже. Особенно над волонтером. Из-за того, что у парня была татуировка на ноге, они его избили так, что нога сильно опухла. У него были проблемы с сердцем, начался приступ, я пытался ему помочь, после чего меня избили еще сильнее. Как правило, они не били по лицу, но почему-то на Эдика Ростова это не распространялось. Когда мы его увидели, на нем не было живого места. А через тело Сергея Назарова постоянно пропускали ток и снимали на видео.

- А вам известно что-либо о судьбе тех, кто был с вами в одной камере?

- До меня отпустили Эдика Ростова, его отправили в Крым. Так нам сказали. Я не знаю точно, правда ли это или нет. Возможно, его и убили. Я не верю, что их оставят в живых... Знаете, я слышал, как они пытали людей из других камер, бедные кричали от боли, а потом их просто расстреливали. Наступала тишина…

- В Азербайджан не планируете вернуться?

- В скором времени я планирую приехать на Родину.

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- А продолжите образование в Азербайджане?

- Я желаю, чтобы Украина выиграла войну. Если это произойдет я вернусь и продолжу свое обучение в Мариуполе.