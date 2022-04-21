Корректировала обстрелы Краматорска. В Донецкой области взяли под стражу женщину за госизмену

Жительница Краматорска корректировала обстрелы родного города.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратурой разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Краматорска в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также в порядке ст. 615 УПК Украины в отношении нее применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2022 подозреваемая добровольно сотрудничала с российскими оккупантами. Она передавала представителю вражеской армии через мессенджер Telegram фото с информацией об объектах инфраструктуры и позициях ВСУ на территории Краматорска Донецкой области. То есть фактически корректировала действия представителей государства-оккупанта по обстрелам города

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.