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Корректировала обстрелы Краматорска. В Донецкой области взяли под стражу женщину за госизмену

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краматорськ
Жительница Краматорска корректировала обстрелы родного города.

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратурой разоблачено и сообщено о подозрении жителю г. Краматорска в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также в порядке ст. 615 УПК Украины в отношении нее применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2022 подозреваемая добровольно сотрудничала с российскими оккупантами. Она передавала представителю вражеской армии через мессенджер Telegram фото с информацией об объектах инфраструктуры и позициях ВСУ на территории Краматорска Донецкой области. То есть фактически корректировала действия представителей государства-оккупанта по обстрелам города

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Тре вже рострлювати цих покидьків без суду та слідства!
  • Green sheet
    Еще и с возможностью выйти под залог. Вы там совсем *бнутые? За расстрел артиллерией жителей города ей еще можно и под залог выйти? Может вы еще залог возьмете стиральными машинами, сережками, и золотыми коронками?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергова мерзенна гнида...
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