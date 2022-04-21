Литва передала Украине тяжелые минометы

Вільнюс передав Україні важкі міномети, вартість усієї військової допомоги Києву становить десятки мільйонів євро.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы передали Украине помощь в виде тяжелых минометов, количество называть не буду, однако передали точно не один", – сказал Анушаускас.

По его словам, Украине уже переданы не только ПЗРК Stinger, но и другие средства ПВО, противотанковое вооружение, амуниция, гранаты, пулеметы, автоматы, средства связи и другое. "Трудно все назвать. Месяц назад я подсчитал, что это было 35 позиций в разных видах", – сказал литовский министр обороны.

По его словам, остаточная стоимость всей оказанной помощи достигает десятков миллионов евро.

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