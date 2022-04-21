Общие потери РФ с начала войны – около 21 тыс. человек, 172 самолета, 151 вертолет, 829 танков и 2 118 бронированных машин
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 апреля потери личного состава противника составляют около 21 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 21000 человек ликвидировано,
танков - 829 ед,
боевых бронированных машин - 2118 ед,
артиллерийских систем - 393 ед,
РСЗО - 136 ед,
средства ПВО - 67 ед,
самолетов - 172 ед,
вертолетов - 151 ед,
автомобильной техники - 1508 ед,
корабли /катера - 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 166.
Специальная техника – 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.