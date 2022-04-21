Общие потери РФ с начала войны – около 21 тыс. человек, 172 самолета, 151 вертолет, 829 танков и 2 118 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 апреля потери личного состава противника составляют около 21 тыс. человек.

Автор: Леся Карпенко