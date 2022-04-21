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Макрон обвинил Ле Пен в зависимости от РФ и пообещал поддержать Украину

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ле,пен,макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что в случае переизбрания продолжит помогать Украине и оказывать давление на Россию.

Об этом он заявил в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нужно продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла сопротивляться, чтобы Киев не пал. Нужно помогать ей и финансово", - сказал он в ходе теледебатов в преддверии второго тура президентских выборов.

Макрон подчеркнул, что считает нужным усиливать давление на РФ. Одновременно с этим, по его мнению, Франция должна работать над тем, чтобы конфликт не перекинулся на другие страны.

Президент заявил, что готов работать над тем, чтобы Россия согласилась сначала на прекращение огня в Украине, а затем вывела войска с украинской территории.

Существенную часть своего выступления Макрон посвятил тому, что Ле Пен несколько лет назад взяла кредит в банке в РФ, чтобы финансировать деятельность своей партии. По его мнению, это означат, что она зависит от властей РФ.

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Ле Пен ответила Макрону, что она зависит от России, и ее единственным обязательством было возвращение предоставленных ей денег. Также Ле Пен отметила, что брала кредит у России, поскольку власти Франции создали такие условия, когда они не могли сделать это на родине.

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    шльондра в ОП не краща..
    зеЛох довийопивався - Україна лишилася БЕЗ тяжкого озброєння з Германії:

    Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжёлое вооружение
    Об этом сообщает издание Bild.
    Список сократился с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались лишь три позиции.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Потому что Шольц - ссыкло, и всё равно нашёл бы предлог ничего не поставлять, со штайнмайером или без. Или вы не видели новость: "Мы будем поставлять только то, чем Украинцы уже умеют пользоваться". То бишь - сгнившую ГДРовскую технику. Дали миллиард - "покупай, что хочешь, но мы ничего не продадим".
  • xander 9cf28439
    Мімікрон звичайно не подарунок, але якщо виграє ця кремлівська хвойда, це стане катастрофою для ЄС
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