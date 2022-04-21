Шойгу заявил о "взятии" Мариуполя, Путин приказал отменить штурм "Азовстали"
Об этом он отметил во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает Цензор.НЕТ.
"Штурм промышленной зоны в Мариуполе, который предлагается - считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Это тот случай, когда мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров", - отметил Путин.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о якобы освобождении Мариуполя.
"Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции "Донецкой народной республики" освобожден Мариуполь, остатки формирований националистов скрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", - заявил Шойгу.
По оценкам министра обороны РФ, около 2 тыс. человек "из состава украинских сил скрылись на "Азовстали", они надежно заблокированы".