Шойгу заявил о "взятии" Мариуполя, Путин приказал отменить штурм "Азовстали"

Президент РФ Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразным.

Об этом он отметил во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает Цензор.НЕТ.

"Штурм промышленной зоны в Мариуполе, который предлагается - считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Это тот случай, когда мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров", - отметил Путин.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о якобы освобождении Мариуполя.

"Вооруженными силами Российской Федерации и силами Народной милиции "Донецкой народной республики" освобожден Мариуполь, остатки формирований националистов скрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь", - заявил Шойгу.

По оценкам министра обороны РФ, около 2 тыс. человек "из состава украинских сил скрылись на "Азовстали", они надежно заблокированы".

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