Война может закончиться переговорами Зеленского и Путина, - Подоляк

Война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами между главами двух стран.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это то, над чем сегодня работает команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции Президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно мощными на этих переговорах", – сказал он.

Михаил Подоляк выразил убеждение, что Глава Украинского государства в ходе переговоров сможет донести до визави из страны-агрессора ключевые, принципиальные для Украины вещи.

В то же время, по мнению Подоляка, следует дождаться развития ситуации на Донбассе.

"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них есть еще живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего Президента Украины, на будущих двусторонних встречах", – отметил Михаил Подоляк.

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По его мнению, в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.

"У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, как одерживать сегодня тактические победы на востоке страны. Это принципиально важно, чтобы мы остались свободными, не жили в лагере", – подчеркнул Подоляк.