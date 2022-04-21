"Человеческая катастрофа" ожидает мир из-за войны в Украине, - Всемирный банк

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил о "человеческой катастрофе", поскольку цены на продукты питания резко растут в связи с вторжением России в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Речь идет, в частности, о неспособности развивающихся стран обслуживать свои большие долги из-за пандемии на фоне роста цен на продукты питания и энергоносители.

Продовольственный кризис больше всего ударит по самым бедным людям в мире. Малпасс рассказал, что, по историческим стандартам, мировые запасы еды большие. В мире достаточно пищи, чтобы накормить всех, но нужно запустить процесс доставки продовольствия тем, кто больше всего нуждается.

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Президент Всемирного банка также выразил обеспокоенность "кризисом внутри кризиса". По его словам, "около 60% беднейших стран сейчас либо переживают долговые проблемы, либо имеют высокий риск оказаться в долговой яме".

Ранее ООН заявила, что война в Украине может привести к "трехмерному кризису" продовольствия, энергии и финансов. Это отрасли, которые и так сильно пострадали от COVID-19 и изменения климата.