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Украина добивается перенаправления газоснабжения из Северного потока-1 в ГТС

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гтс
Украина пытается убедить западных союзников перенести часть объемов газоснабжения из Северного потока-1 в украинский газопровод.

По словам чиновников энергетической отрасли Украины, это заставит россию платить больше за транзит, что помогло бы усилить оборону и удержать россию от нанесения ущерба украинским газопроводам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представители НАК "Нафтогаз Украины" провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с должностными лицами администрации и законодателями Конгресса, чтобы побудить их убедить Германию и других европейских союзников принять этот план.

Россия поставляет в Германию 55 млрд кубометров природного газа в год по Северному потоку-1. Еще 40 млрд куб. м транспортируется в Европу через газотранспортную систему Украины.

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Ее мощности превышают 100 млрд куб. м и она может легко взять на себя объемы, перекачиваемые Северным потоком-1.

Украинские чиновники предложили немедленно направить 40% газа из Северного потока-1 через украинский трубопровод, постепенно увеличивая объемы до 100% к апрелю 2023 года. Это даст странам ЕС время для создания зимних запасов и диверсификации.

Как сообщалось, Германия остановила ввод в эксплуатацию российского проекта Северный поток-2 стоимостью 11 млрд долларов, который должен был удвоить объемы газоснабжения в ФРГ. Строительство завершилось в конце прошлого года, но газопровод так и не был запущен в работу.

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  • Paul Foxen
    Тобто гнути нашу лінію та вимагати поставок хорошої зброї ми не будемо? будемо нити на колінах? Газ газ газ переведіть на нас газ... все щоб бути у залежності від транзиту і пуйла... ні яєць ні амбіцій... малороські бариги
  • шеколадный зае%ец
    может сегодня он сдохнет?
  • Чиста Пречиста
    Оце правильно! Не лише кацапню всього позбавляти, а й Німеччину! Жодного морально права ці нацисти не мають щоб бути найбагатшою найрозвиненішою найпершою найвпливовішою країною Європи!
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