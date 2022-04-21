Украина добивается перенаправления газоснабжения из Северного потока-1 в ГТС

Украина пытается убедить западных союзников перенести часть объемов газоснабжения из Северного потока-1 в украинский газопровод.

По словам чиновников энергетической отрасли Украины, это заставит россию платить больше за транзит, что помогло бы усилить оборону и удержать россию от нанесения ущерба украинским газопроводам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представители НАК "Нафтогаз Украины" провели неделю в Вашингтоне, встречаясь с должностными лицами администрации и законодателями Конгресса, чтобы побудить их убедить Германию и других европейских союзников принять этот план.

Россия поставляет в Германию 55 млрд кубометров природного газа в год по Северному потоку-1. Еще 40 млрд куб. м транспортируется в Европу через газотранспортную систему Украины.

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Ее мощности превышают 100 млрд куб. м и она может легко взять на себя объемы, перекачиваемые Северным потоком-1.

Украинские чиновники предложили немедленно направить 40% газа из Северного потока-1 через украинский трубопровод, постепенно увеличивая объемы до 100% к апрелю 2023 года. Это даст странам ЕС время для создания зимних запасов и диверсификации.

Как сообщалось, Германия остановила ввод в эксплуатацию российского проекта Северный поток-2 стоимостью 11 млрд долларов, который должен был удвоить объемы газоснабжения в ФРГ. Строительство завершилось в конце прошлого года, но газопровод так и не был запущен в работу.