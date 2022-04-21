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На Изюмщине горячо, идут постоянные бои. ВСУ удерживают позиции, нанося оккупантам значительные потери, - Синегубов

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ізюм
В минувшие сутки российские оккупационные войска снова обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня - было около 15 обстрелов.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, огонь артиллерии попадал в районы Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе.

"В результате обстрелов оккупантов пострадали 5 гражданских: 3 – в г. Харьков, 2 – в Чугуевском районе", – отметил Синегубов.

Кроме того, он отметил, что уменьшение интенсивности огня – это ложное представление. Спрогнозировать действия оккупантов очень сложно. Поэтому власти региона просят жителей без крайней необходимости не покидать мест укрытий.

"Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, держат позиции. На Изюмщине горячо, идут постоянные бои. Враг испытывает наши оборонные позиции, но ВСУ удерживают их, нанося оккупантам значительные потери. Держимся, верим в Вооруженные Силы Украины! Каждый должен работать на своем фронте. Победа только за нами!", - резюмирует глава региона.

Также читайте: Вблизи Изюма враг несет значительные потери, - Синегубов

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Божа, захищайте і допомагайте нашим захисникам
  • Мистер Икс 00711c20
    Смерть кацапским оккупантам ! Только лютая СМЕРТЬ ! Победа Украины вершится на наших с Вами глазах ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ЗСУ !
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    У нас дуже багато гугл-стратєгов і просто зрадойобщиків. Я вірю що Генштаб України знає свою справу, і кращих варіантів за тих умов що єпросто не існує.
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