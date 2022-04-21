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Требуем от РФ срочный гумкоридор с "Азовстали". Около 1000 гражданских и 500 раненых воинов нужно эвакуировать сегодня, - Верещук

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азовсталь
Гражданских лиц и раненых военных нужно эвакуировать с "Азовстали" сегодня.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Азовсталь"! Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор с мариупольского комбината "Азовсталь"! Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня!", – сообщила она.

"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий", - добавляет Верещук.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Капець дурепа. Використовувати термін "вимагаю" можна лише в тому випадку, коли маєш чітку відповідь на запитання "ато что?". Кацапи тебе з твоїми вимогами на..уй пошлють і ти туди підеш, бо ніяких інших опцій в тебе в цьому питанню нема.
  • Kolja Stambulskij
    давай верещук домовляйся...ім то коридор з Криму ти зробила....зараз за ними боржок....Чи ти гроші з них не тільки за південь взяла??
  • Олег Іванів
    "єсть товаріщ верещук" відповіли у х*йла.
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