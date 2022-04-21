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Вера в результат переговоров между Россией и Украиной с каждым днем теряется, - Зеленский

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С каждым днем и с каждыми новыми фактами преступлений россиян на территории Украины вера в результат переговоров РФ и Украины теряется.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому каналу BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день официально наша делегация разговаривает с российской делегацией, и мы в принципе за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров России и Украины. Потому что на уровне лидеров можно остановить эту войну. Поэтому пока так. Но с каждым днем, с каждой такой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой такой Волновахой, желание и вера в то, что будет результат в наших переговорах, теряется", - сказал Зеленский.

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Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Не можна домовлятись з тим,хто прийшов тебе вбивати...
  • Bob Fayn
    Джонсон же сказав..які перемовини коли твоя нога в пащі крокодила
  • Evgeny N
    ЗЕ, ти чув, що сказав Борис Джонсон про перемовини? Я вже не кажу про те, що казала Голда Мейєр в минулому сторіччі! Чим тебе йо... стукнуть, щоб до тебе, нарешті, дійшло - перемовини з тим, хто тебе вбиває, не мають сенсу

    А та шобла, яку ти називаєш перемовниками, взагалі викликає подив своїм складом - жодного дипломата чи особи з досвідом ведення перемов. Так і хочеться спитати: Вова, ти дибіл?

    До речі, що ти відповіси на своє "війна не закінчується тому, що це вигідно Порошенку Зеленському"?
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