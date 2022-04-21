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Зеленский о военной помощи Украине: Отношения с Западом потеплели, но никаких поставок самолетов еще не было. Ждем тяжелую технику

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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает поставок тяжелой техники из стран Запада в ближайшее время, но, в частности, ни одного истребителя в рамках военной помощи до сих пор не получила.

Об этом Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По факту истребителей у нас нет. Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было. На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом... и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники... Мы ждем это и думаем, что это правда, что это будет у нас", – сказал Зеленский.

Что касается поставок тяжелой техники, он добавил, что украинская сторона имеет предварительные даты и имеет предварительные гарантии.

На вопрос, получила ли Украина обещанное французской стороной оружие, Зеленский сказал, что "некоторые вещи мы получили, относительно деталей - я не готов об этом говорить откровенно. Но есть вещи, которых мы ожидаем и очень ожидаем, мы получили сигнал, что мы сможем это получить в ближайшее время".

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"Мы благодарны Франции за то, что она нас поддерживает, и другим странам ЕС благодарны... Что касается конкретики, из Франции мы получаем медицинскую помощь, получили гуманитарную помощь и мы очень ждем военной помощи. Это правда. Мы видим письма о конкретных вещах и мы ждем этого. Скажу вам откровенно, я верю народу Франции и верю руководству вашей страны, что мы сможем все-таки все это получить, и это увеличит мощь нашей обороноспособности", - добавил Зеленский.

Топ комментарии

  • olele
    ...бидло медійне, продажне оптом і вроздріб

    "Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "

    Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.

    Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.

    Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.

    Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.

    Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.

    А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?

    Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
    Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.

    А упячку я вважаю бидлом.
    https://t.me/nuts_roses/823
  • Старый зольдат
    Вова, ЗСУ з 2019 року, майже 3 роки чекали на важке озброєння типу 155 мм "Богдани", так і не дочекалися.
  • Evgen Karpenko
    Поки тебе з єрмаком не було, у України були досить теплі відносини з "Заходом" ...
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