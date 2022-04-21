Зеленский о военной помощи Украине: Отношения с Западом потеплели, но никаких поставок самолетов еще не было. Ждем тяжелую технику

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина ожидает поставок тяжелой техники из стран Запада в ближайшее время, но, в частности, ни одного истребителя в рамках военной помощи до сих пор не получила.

Об этом Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По факту истребителей у нас нет. Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было. На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом... и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники... Мы ждем это и думаем, что это правда, что это будет у нас", – сказал Зеленский.

Что касается поставок тяжелой техники, он добавил, что украинская сторона имеет предварительные даты и имеет предварительные гарантии.

На вопрос, получила ли Украина обещанное французской стороной оружие, Зеленский сказал, что "некоторые вещи мы получили, относительно деталей - я не готов об этом говорить откровенно. Но есть вещи, которых мы ожидаем и очень ожидаем, мы получили сигнал, что мы сможем это получить в ближайшее время".

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"Мы благодарны Франции за то, что она нас поддерживает, и другим странам ЕС благодарны... Что касается конкретики, из Франции мы получаем медицинскую помощь, получили гуманитарную помощь и мы очень ждем военной помощи. Это правда. Мы видим письма о конкретных вещах и мы ждем этого. Скажу вам откровенно, я верю народу Франции и верю руководству вашей страны, что мы сможем все-таки все это получить, и это увеличит мощь нашей обороноспособности", - добавил Зеленский.