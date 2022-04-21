Россия спешит одержать какие-то "победы" до 9 мая, - Минобороны Британии

Стремление Кремля продемонстрировать какие-то победы к празднованию 9 мая может влиять на оперативные решения на поле боя в последующие недели.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине по состоянию на 21 апреля, публикуемом Министерством обороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Согласно приведенным оценкам, Россия явно хочет добиться значительных успехов до 9 мая, и это может влиять на то, насколько быстро и настойчиво войска рф будут проводить военные операции в ближайшее время.

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Сейчас российские силы наступают в направлении Краматорска, город постоянно испытывает ракетные удары, отмечает разведка. Также на востоке наблюдается высокая активность войск РФ в воздухе – чтобы поддерживать наступление наземных сил, подавлять и уничтожать украинские средства противовоздушной защиты.