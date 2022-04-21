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Защитники Украины с позывными Барс и Смайл погибли, останавливая вражескую бронетехнику стрелковым оружием и РПГ-26. ФОТО

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Военнослужащие оказывают героическое сопротивление противнику на Запорожском направлении.

О гибели побратимов написал в фейсбуке защитник Украины Иван Минченко, который сам получил в этом бою ранения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это последнее фото Барса, он погиб в этом окопе в этот же день, останавливая вражескую колонну из РПГ-26. Еще раз, останавливая с ребятами вражескую колонну бронетехники стрелковым оружием и РПГ-26. Рядом погиб наш побратим с позывным Смайл, молодой парень - жизнь только начиналась", - написал Минченко.

Он попросил каждого помнить военнослужащих, оказывающих героическое сопротивление захватчикам, часто – на грани военных средств и сил.

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"Сбор средств для семей Барса и Смайла:

5167 9856 6135 1148

Олег Богуславский", - добавил Минченко.

Защитники Украины с позывными Барс и Смайл погибли, останавливая вражескую бронетехнику стрелковым оружием и РПГ-26 01

Топ комментарии

  • A San
    Які в наших людей світлі лиця в усіх. І які тупорилі у орків , практично у всіх.
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    В Запорожье вообще трындец. Гуманитарка тырится, тыловики ахреневшие (посмотрите пост Бирюкова на ФБ) , укреп районы не достроены. Вчера наш Корбан с Днепра в интервью сказал, что Днепр вынужден отправить инженерную технику для помощи в построении укреплений в запорожской области, так как из-за плохой организации они не готовы. Два, ****, месяца ОВА Запорожья и прочее колупаются в носу. ждут кацапов ? Уроды.

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  • Александр Костченко
    Где ***** джавелины и нлав? опять на складе лежат? как ********* этих тыловиков хреновых, как на своем, сидят и не дают никому, **** нет слов.......
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