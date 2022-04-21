Защитники Украины с позывными Барс и Смайл погибли, останавливая вражескую бронетехнику стрелковым оружием и РПГ-26. ФОТО

Военнослужащие оказывают героическое сопротивление противнику на Запорожском направлении.

О гибели побратимов написал в фейсбуке защитник Украины Иван Минченко, который сам получил в этом бою ранения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это последнее фото Барса, он погиб в этом окопе в этот же день, останавливая вражескую колонну из РПГ-26. Еще раз, останавливая с ребятами вражескую колонну бронетехники стрелковым оружием и РПГ-26. Рядом погиб наш побратим с позывным Смайл, молодой парень - жизнь только начиналась", - написал Минченко.

Он попросил каждого помнить военнослужащих, оказывающих героическое сопротивление захватчикам, часто – на грани военных средств и сил.

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"Сбор средств для семей Барса и Смайла:

5167 9856 6135 1148

Олег Богуславский", - добавил Минченко.