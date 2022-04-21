В Харьковской области оккупанты блокируют населенные пункты и расстреливают украинских волонтеров, - разведка

Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен исключительно на территорию РФ. Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, пытающиеся доставить помощь будут расстрелены. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, которые ехали из пгт Шевченко", - говорится в сообщении.

Также известно, что по состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и поставки лекарств. Дороги, в том числе грунтовые – минируются.

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