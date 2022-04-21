Россия массово применяет вакуумные бомбы. Использование химоружия проверяют, - Зеленский

Россия массово использует во время войны против Украины вакуумные бомбы. Информацию об использовании агрессором химического оружия еще проверяют.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французскому телеканалу BFM TV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны РФ", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос об использовании российской стороной запрещенного оружия в Украине.

"Мы выступаем как люди справедливые и базируемся на фактах. Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где они (россияне. – Ред.) его использовали. Но прежде всего – факты", - добавил. глава страны.

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В то же время, он подтвердил массовое использование российскими оккупантами запрещенных вакуумных бомб в Украине. "О вакуумных бомбах запрещенных, они их использовали, начиная с Харькова, и в других городах – этих примеров уже много. Там ничего доказывать, там уже все доказано", - сказал Зеленский.