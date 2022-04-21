Новости

Бойцы теробороны на освобожденных территориях должны сдать оружие, - командующий Сил ТРО Галушкин

47 142314
тероборона
Бойцы Сил территориальной обороны из областей Украины, освобожденных от российской оккупации, должны передать свое оружие в определенные места хранения.

Об этом заявил командующий Сил ТрО Юрий Галушкин, сообщает Цензор.НЕТ. Его обращение обнародовано пресс-службой Министерства обороны Украины.

"Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением наших городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения.
Вы будете смотреть за ним, брать на тренировки и при необходимости получать для выполнения задач. Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага - российских войск", - заявил Галушкин.

Он также поблагодарил теробороновцев за службу, храбрость и преданность.

Смотрите: Тероборона Запорожской области вытащила из реки брошенную российскую БМП. Фоторепортаж

"Вы делаете невероятную работу, за которую вам благодарны Силы ТрО и ваши громады: несете службу на блокпостах, готовите города и объекты к обороне, участвуете в разминировании, выявлении диверсионных формирований, помогаете громадам преодолевать последствия разрушений. Вы, добровольцы, уже оказали реальную помощь ВСУ, высвободив боевые подразделения для выполнения боевых задач. ...Мы благодарны вам за вашу мотивированность и ответственность!", - подчеркнул Галушкин.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сергій Осадчий
    Президент, який знає, що в кожного громадянина є по обрізу, поводить себе інакше, як президент, який знає, що в кожного громадянина є по телевізору.
  • Elvic Vic
    Бердянськ , Мелітопіль , Енергодар и наприкінець найбільш кричущий випадок -- Хересон ....

    Усе це перелік місць де у тероборони не було на момент вторгнення зброї на руках !
  • OL SHER 53db4d2e
    Главное - устранить "шеколадного барыгу". А то еще возьмёт и освободит украинскую землю, как в 2014 освободил пол Донбасса. А Зе - однозначно на второй срок! Посмотрите на карту, как под его чутким руководством Украина "освобождается" от своих территорий. Особенно "счастливы" жители юга и востока.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости