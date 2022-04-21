Бойцы теробороны на освобожденных территориях должны сдать оружие, - командующий Сил ТРО Галушкин

Бойцы Сил территориальной обороны из областей Украины, освобожденных от российской оккупации, должны передать свое оружие в определенные места хранения.

Об этом заявил командующий Сил ТрО Юрий Галушкин, сообщает Цензор.НЕТ. Его обращение обнародовано пресс-службой Министерства обороны Украины.

"Часть наших регионов освобождена от оккупантов и там не ведутся боевые действия. На этих территориях нужно выполнять задачи, связанные с восстановлением наших городов и сел, восстанавливать экономику, возвращаться к работе. Именно поэтому в этих регионах пора сосредоточить оружие в определенных местах хранения.

Вы будете смотреть за ним, брать на тренировки и при необходимости получать для выполнения задач. Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага - российских войск", - заявил Галушкин.

Он также поблагодарил теробороновцев за службу, храбрость и преданность.

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"Вы делаете невероятную работу, за которую вам благодарны Силы ТрО и ваши громады: несете службу на блокпостах, готовите города и объекты к обороне, участвуете в разминировании, выявлении диверсионных формирований, помогаете громадам преодолевать последствия разрушений. Вы, добровольцы, уже оказали реальную помощь ВСУ, высвободив боевые подразделения для выполнения боевых задач. ...Мы благодарны вам за вашу мотивированность и ответственность!", - подчеркнул Галушкин.