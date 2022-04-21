Мариуполь никогда не станет российской победой. Его защитники каждый день искусно находят возможность, чтобы убивать и уничтожать оккупантов, - Бутусов

Защитники Мариуполя давно перешли границы выносливости и жертвенности – они создали новые, и это невероятно в 21-м веке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это сообщение сегодня ночью написал друг из Мариуполя из полка "Азов":

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"57 дней непрерывного боя, авиаударов и артобстрелов. В полном окружении. В подвалах, без воды, без света, тепла, без снабжения пищей. Врага больше в 10 раз, у врага - абсолютное преимущество в технике и боеприпасах, и он сносит любое укрытие, любую позицию. Ближайший украинский фронт - в 100 км, по степям, и оттуда не выйти, не вынести раненых. И они не ищут у врага сожаления. Они каждый день искусно находят любую возможность, чтобы убивать и уничтожать оккупантов и наносить им страшные потери.

Эти люди давно перешли границы выносливости и жертвенности – они создали новые, и это невероятно в 21-м веке.

Они показали, что такое боеспособность. И стоит упомянуть, что Азов – это единственная украинская военная часть, которая полностью действует по стандартам НАТО в боевом управлении и подготовке, они действуют по американскому боевому уставу и стандартам боевого управления MDMP. Азов – единственная воинская часть, где действуют обращения и обычаи украинского национализма образца УПА, а не старые, советского образца, переведенные процедуры. Они по приказу украинского командования дерутся и умирают в абсолютно невыгодных условиях, верные присяге украинскому народу.

Благодаря им Мариуполь никогда не станет российской победой. Это никогда не будет жертвой и местом российской силы, это не Круты. Это всегда будет город украинской победы, символ украинской несокрушимой силы.

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В России много оружия, но у Украины есть то, на что россияне не способны - отдавать себя ради своего народа, биться во имя чести, биться, когда нет сил, и только воля дает возможность вести бой, несмотря на все. "Мариуполь" – это слово теперь очень много весит, очень многое объясняет.

Потому что его защитники создали новый современный эпос. Потому что они творят историю нашего мира. Потому что они – Украинцы", – рассказал Бутусов.