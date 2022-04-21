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Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по г. Запорожье, - ОВА

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ракета
Около 13:00 противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сохраняйте спокойствие! В Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА подчеркивают запрет на распространение фото и видео ударов. Все подробности обещают позже.

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Топ комментарии

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    Треба як можно скоріше знищіти Чонгарську переправу!!!
  • Patrik 778078f1
    Підори,***...!
  • lammer ya
    Арєстовіч ау! ще в кінці лютого розказував, що "ракет у росії ще на 3-5 днів"
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