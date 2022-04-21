Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по г. Запорожье, - ОВА
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Около 13:00 противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов.
Об этом сообщают в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сохраняйте спокойствие! В Запорожье зафиксировано 2 "прилета". Пострадавших нет. Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов", - говорится в сообщении.
В Запорожской ОВА подчеркивают запрет на распространение фото и видео ударов. Все подробности обещают позже.