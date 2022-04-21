Метинвест передал армии дроны и тепловизоры

Около двух десятков дронов, тепловизор и прибор ночного видения передала группа Метинвест Рината Ахметова Вооруженным силам Украины. Такую помощь получат защитники на востоке Украины.

Запрос на оборудование получен от военных, защищающих Донецкую и Луганскую области, передает Цензор.НЕТ.

"Господин председатель (председатель Киевской областной военной администрации, - ред.) обратился к бизнесу с этим вопросом - очень оперативно на это среагировала группа Метинвест Рината Ахметова. Через несколько дней были куплены дроны, тепловизоры, ночники. Сейчас передаем их ВСУ в Донецкую, Луганскую область. Завтра утром уже будет на боевых позициях", - заявил советник главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

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Это уже не первая партия военной помощи. Компания бесплатно выделит 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и терробороны. Еще 10 тыс. бронежилетов приобретены за границей в рамках закупки готовых средств защиты.

На днях на фронт отправлен четвертый транш из 2700 бронежилетов и касок - военным, находящимся на киевском и харьковском направлениях. Суммарно военные уже получили более 4000 комплектов защитной амуниции.