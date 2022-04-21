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"Ситуация перешла критическую грань. Политикам всего мира должно быть стыдно", - командир морпехов ВСУ из "Азовстали" Волынский

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сергій,волина,волинський
Украинские морские пехотинцы еще раз просят мировое сообщество помочь организовать экстракцию военных или хотя бы "зеленые коридоры" для вывода гражданских и раненых с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил Сергей Волынский ("Волына"), командир 36-й отдельной бригады морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, которая сейчас находится в окружении завода "Азовсталь" в Мариуполе, информирует Цензор.НЕТ.

На территории предприятия остаются сотни гражданских, более 500 раненых бойцов и другие украинские военнослужащие, защищающие позиции под обстрелами артиллерии оккупационных сил РФ. Российская сторона, несмотря на официальные заявления о "режиме полной тишины для обеспечения гуманитарных коридоров", продолжает обстрелы территории завода, которые продолжаются по 7–10 часов в сутки, применяя в том числе фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000.

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"Это работа дипломатов, это работа господина президента, это работа международного сообщества. Нужно кричать! Просто словами поддержки и глубокими вздохами ситуацию уже не спасти. Она перешла критическую границу. Должно быть всем стыдно, начиная от Байдена, призывающего мир к демократии и человечности , и до последнего политика, который ложится спать в теплую, чистую постель, который ест и пьет воду, за то, что здесь дети находятся более 50 суток в условиях полной изоляции", – заявил Волынский

"Мы надеемся, что мировые лидеры и дипломаты всего мира все же услышат нас и найдут правильную платформу, найдут пути решения ситуации. Для нас, возможно, остались часы, о днях, пожалуй, уже и речь не идет", – сказал он.

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Военный сообщил, что артиллерийские обстрелы завода продолжаются по 7-10 часов в сутки. За ними следуют попытки российских военных взять "Азовсталь" штурмом. Для этого, по словам Сергея Волынского, оккупационные силы создают большие группы по 100 человек с поддержкой БТРов и танков.

"Противник имеет в десятки раз большую численность группировки, полностью контролирует небо, бомбит нас бомбами, например такими, как ФАБ-3000. Остаются воронки там по 20 метров в глубину в земле. Постоянно используется артиллерия разных калибров, в том числе ракеты, в том числе числе артиллерия, базирующаяся на море", – сообщил Волынский.

"Более полутысячи раненых военнослужащих, на территории находятся сотни гражданских лиц, среди них дети и женщины. Еды нет, воды нет, медикаментов нет… В подвальных и полуподвальных помещениях из-за сырости не заживают раны, ребята гниют… Такая ситуация", – объясняет Волынский. .

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    все йде так як я і казав, просто в жертву приносять наших хлопців з Азову, щоб виродок пітун показав своїм дебілам, що *всьо Пабеда, нацбати унічтожени, целі достігнути*. ну і гниди ж... які ж циничні гниди...
  • Sergey Sheshenya
    Мабуть зелені договорился посередині, зробили подарок ***** на 9-травня.
  • Мобильный крематорий
    А Херсон тоже в жертву приносят? Всякие блогеры создали впечатление, что Украина воюет не напрягаясь, разрывая кацапов по щелчку пальцев. Это не так. Украина превозмогая обороняется от многократно превосходящего врага. Необходимое оружие только начинает поступать. Необходимый персонал только начинает обучаться.
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