Словения передаст Украине танки Т-72, - немецкие СМИ

Словения намерена передать Украине танки Т-72, стоящие на вооружении страны. Вместо этого она получит немецкую бронетехнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

FAZ сообщает, что немецкое правительство готовит соглашение, согласно которому Словения поставит Украине свои танки Т-72, ​​а получит боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs.

По информации dpa, Словения также запросила у Германии более современную технику, в том числе боевые танки Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma, только принимаемую на вооружение в бундесвере.

Между тем федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) подтвердила, что Германия будет учить украинских солдат управлять танковыми гаубицами Panzerhaubitze 2000. "Потому что у нас есть ноу-хау, как тренироваться на нем. Это один из способов предоставления такой поддержки", - заявила она .

До этого стало известно, что Panzerhaubitze 2000 будут поставлены в Украину из Нидерландов.

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Отметим, согласно открытым данным, на вооружении Словении находится 46 танков Т-72.