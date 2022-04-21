Новости

Словения передаст Украине танки Т-72, - немецкие СМИ

21 73350
т72
Словения намерена передать Украине танки Т-72, стоящие на вооружении страны. Вместо этого она получит немецкую бронетехнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

FAZ сообщает, что немецкое правительство готовит соглашение, согласно которому Словения поставит Украине свои танки Т-72, ​​а получит боевые машины пехоты Marder и колесные бронемашины Fuchs.

По информации dpa, Словения также запросила у Германии более современную технику, в том числе боевые танки Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma, только принимаемую на вооружение в бундесвере.

Между тем федеральный министр обороны Кристине Ламбрехт (СДПГ) подтвердила, что Германия будет учить украинских солдат управлять танковыми гаубицами Panzerhaubitze 2000. "Потому что у нас есть ноу-хау, как тренироваться на нем. Это один из способов предоставления такой поддержки", - заявила она .

До этого стало известно, что Panzerhaubitze 2000 будут поставлены в Украину из Нидерландов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В правительстве Германии говорят, что больше не могут давать Украине оружие из запасов Бундесвера

Отметим, согласно открытым данным, на вооружении Словении находится 46 танков Т-72.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Словенцям-респект.Обісраним німцям читати обов'язково...
  • Dust
    в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

    Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
  • Paul Foxen
    Тим Часом Вермахт який продає всьому світу зброю - У НАС ВСЬО ЗАКОНЧІЛОСЬ, єслі дадім хоть танк укрАінцам, то самі останемся без защіти*... тьфу бль...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости