В Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны с Россией
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре города.
"Эти улицы будут переименованы в честь территориальных громад, которые пострадали от оккупации. Например, улица Беломорская переименована в Чернобаевскую, Абхазская стала Ирпенской, переулка Бурятский у нас не будет. Теперь это переулок Бучанский. Переулок Московский стал переулком Азовстали. Появилась Польская улица – это благодарность польскому народу, который нас поддерживает. Также будет улица Волонтерская", - сказал во время брифинга городской голова Днепра Борис Филатов.
Таким образом, перечень новых названий улиц и переулков, принятых во время 20-й внеочередной сессии горсовета 21 апреля, приведен ниже.
- ул. 30-й Иркутской дивизии (Новокадский р-н) теперь называется Украинских воинов.
- Ул. Абхазская (Соборный, Шевченковский р-н) - Ирпенская.
- Пров. Абхазский (Шевченковский р-н) - Ирпенский.
- Ул. Алтайская (Новокодакский, Чечеловский р-н) - Чечеловская.
- Ул. Белгородская (Соборный р-н) - Научных работников.
- Ул. Беломорская (Новокадский р-н) - Чернобаевская.
- Пер. Беломорский (Чечеловский р-н) - Чернобаевский.
- Пер. Бурятский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Бучанский.
- Пер. Воркутинский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Волевой.
- Ул. Домодедовская (Самарский р-н) - Ворзельская.
- Ул. Кабардинская (Чечеловский р-н) - Гостомельская.
- Ул. Кронштадтская (Чечеловский р-н) - Бородянская.
- Ул. Магаданская (Индустриальный, Самарский р-н) - Волонтерская.
- Ул. Мытищинская (Новокодакский р-н) - Польская.
- Пер. Московский (Индустриальный р-н) – Азовстали.
- Ул. Орская (Новокодакский р-н) - Краматорская.
- Ул. Псковская (Самарский р-н) - Авдеевская.
- Ул. Пулковская (Индустриальный р-н) - Дебальцевская.
- Ул. Ростовская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопская.
- Пер. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопский.
- Туп. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопский.
- Ул. Саратовская (Индустриальный р-н) - Новокаховская.
- Ул. Сахалинская (Новокодакский р-н) - Бахмутская.
- Ул. Тагильская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Новоазовская.
- Пер. Тагильский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Новоазовский.
- Ул.Уфимская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Деснянская.
- Ул. Хабаровская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) - Салтовская.
- Ул. Шереметьевская (Самарский р-н) - Бориспольская.
- Ул. Шушинская (Новокодакский р-н) - Молочанская.
- Ул. Якутская (Новокадский р-н) - Высокопольская.
- Ул. Ярославская (Шевченковский р-н) - Вышгородская.
"Вместе с архитектурным управлением, комиссией и общественностью мы будем и дальше работать в этом направлении. Ведь названий, связанных со страной-агрессором, еще очень много", — подытожил Филатов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске переименовывают 25 улиц