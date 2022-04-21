Российские оккупанты принудительно вывезли в РФ группу украинских детей, - Денисова

На днях в один из благотворительных фондов РФ (г. Владимир) с территории Донецкой и Луганской областей привезли группу украинских подростков 14-15 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Имеется информация, что родители детей были убиты рашистами во время войны. Родственников детей работникам фонда разыскивать запрещено.

"Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории и статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка, которой установлена обязанность государств обеспечивать права детей в условиях вооруженных конфликтов", - отмечает Омбудсман Людмила Денисова.

Уполномоченный просит Службу безопасности Украины, Общество Красного Креста Украины и Украинский национальный центр развития мира содействовать скорейшему розыску и возвращению детей.

А также обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав ребенка в Украине.

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