За два месяца СБУ разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов

За два месяца Служба безопасности Украины нейтрализовала более 250 мощных кибератак, обезвредила десятки ботоферм и заблокировала 50 тысяч аккаунтов в соцсетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

За это время разоблачены сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов.

В Запорожье спецслужба разоблачила ботоферму более чем на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из страны-агрессора, чтобы ширить фейки и оправдывать вооруженную агрессию против Украины.

Работа ботофермы остановлена, изъяты аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей, более 3 тыс SIM-карт.

В Киеве заблокирована сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ в соцсетях, через которые массово призывали к физическому уничтожению украинского народа как нации. Организатор задержан.

В Одессе СБУ нейтрализовала центр пророссийского общественного объединения и предотвратила попытки расшатать общественно-политическую ситуацию на юге. Лидеры и активные участники задержаны.

"Каждый из предателей и коллаборантов будет отвечать за свои действия в соответствии с законом", - говорится в сообщении.

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