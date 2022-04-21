Нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир"
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В Верховной Раде была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко, глава партии и фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, деятельность которой в парламенте была приостановлена.
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
Ее председателем стал Бойко. Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черный, Солод.
Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", - рассказал он.