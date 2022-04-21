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Нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир"

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вр,бойко,шаромова
В Верховной Раде была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко, глава партии и фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, деятельность которой в парламенте была приостановлена.

Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В Раде создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

Ее председателем стал Бойко. Также в состав вошли: Волошин, Загородний, Кальцев, Колтунович, Левочкин, Макаренко, Мамоян, Папиев, Пузанов, Суркис, Шуфрич, Борт, Дунаев, Иоффе, Качный, Ларин, Левочкина, Мамка, Нимченко, Пономарев, Скорык, Черный, Солод.

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Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: они перестали быть оппозиционными и стали за мир", - рассказал он.

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Топ комментарии

  • Oresta Bartka
    Кацапська ****** ніяк не заспокоїться...
  • Dima30
    Знову перефарбовуються,та скільки вже можна,га??
    Не парламент, а розсадник зрадників України!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цьому всьому прарасєйськаму лайну вже не заховатись від народного гніву-це тільки питання часу...
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