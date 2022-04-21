Ночью оккупанты обстреляли два рынка в Харькове, вражеский снаряд также попал в жилой дом, - Терехов

В ночь на 21 апреля российские военные обстреляли два рынка в Харькове, вражеский снаряд также попал в жилой дом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в телеэфире.

"Ночью были очень массированные обстрелы. Два рынка уничтожены, пока спасатели тушат там пожары. Кроме того, было прямое попадание еще в один жилой дом", - сказал Терехов.

По его мнению, уничтожение этих рынков не отразится на ситуации с продовольственным обеспечением города. Терехов отметил, что в Харьков поступает гуманитарная помощь, которую волонтеры развозят пожилым людям, находящимся в бомбоубежищах и тому подобное.

Терехов считает ситуацию в городе напряженной, но контролируемой. По его оценкам, из Харькова уехало примерно 30% жителей, остальные остаются и покидать город не намерены.

"Я разговаривал, люди не собираются никуда ехать, потому что это наш город. Мы не считаем сегодня нужным покидать его", - сказал мэр.

Он также попросил горожан "очень осторожно" посещать храмы на Пасху. "В условиях войны я очень прошу людей православных очень осторожно посещать храмы. Очень осторожно. Вы знаете, что могут быть разные провокации... Большое скопление людей - это угроза того, что туда будет нанесен удар", - сказал Терехов.

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