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Нацгвардейцы сбили в Запорожской области вертолет оккупантов К-52 "Аллигатор"

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гелікоптер,к52
Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ППО Нацгвардії-респект...
  • Green sheet
    Далековато что то алигатор от своих мокшанских болот залетел
  • Елена Себина
    Оце свято сьогодні! Наші красені вміють робити подарунки! Слава Героям!
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