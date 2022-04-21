Нацгвардейцы сбили в Запорожской области вертолет оккупантов К-52 "Аллигатор"
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Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
Отмечается, что это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.
Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.