Нацгвардейцы сбили в Запорожской области вертолет оккупантов К-52 "Аллигатор"

Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага.

Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.

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