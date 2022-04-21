РФ может готовить серию кибератак против стран, помогающих Украине, - спецслужбы

Россия может готовить серию мощных кибератак против стран, поддерживающих Украину.

Об этом предупреждают Агентство кибербезопасности США (CISA), ФБР, Агентство национальной безопасности (NSA), Австралийский центр кибербезопасности США (ACSC), Канадский центр кибербезопасности (CCCS), Национальный центр кибербезопасности Новой Зеландии (NZ NCSC), Национальный центр кибербезопасности Соединенного Королевства (NCSC-UK) и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным разведки, российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак. В CISA отметили, что недавно несколько киберпреступных групп публично заявили о поддержке правительства России. Некоторые из них пообещали провести кибероперации против стран и организаций, оказывающих материальную поддержку Украине.

"Вторжение россии в Украину может подвергать организации как внутри региона, так и за его пределами повышенной злонамеренной киберактивности. Эта деятельность может произойти как ответ на беспрецедентные экономические cанкции, наложенные на россию, а также на материальную поддержку (Украины - ред.), оказанную Соединенными Штатами и союзниками и партнерами США", - говорится в сообщении.

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"Мы знаем, что злонамеренная киберактивность является частью российской стратегии. Мы также знаем, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак на критическую инфраструктуру США", – сказала директор CISA Джен Истерли.

Руководитель Австралийского центра кибербезопасности Эбигейл Брэдшоу, основываясь на последних данных разведки, подчеркнула, что организации критической инфраструктуры должны действовать сейчас, чтобы усилить оборону, а не ждать, пока на них нападут.