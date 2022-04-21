Мы хотим, чтобы было тяжелое оружие, а его недостаточно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетным для Украины в поставке военной помощи является тяжелое вооружение. Потому что его стране пока не хватает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока мы поднимаем вопрос: Чем защищать наше население? Население объединилось – это не мало. Но сейчас этого уже мало, чтобы противостоять такой большой армии. Что касается техники, то это многотысячная армия. Там тысячи танков, тысячи единиц бронированной техники артиллерии, ракет... Сейчас мы все стоим. Это живой забор.

Но мы очень хотим, чтобы это не был живой забор из наших воинов, которых у нас не так много, но все они герои. Мы хотим, чтобы было тяжелое оружие, а его недостаточно... Есть приоритеты. И пока их мало. Техники не хватает, говорю вам откровенно", - отметил Зеленский на брифинге после переговоров с премьерами Испании и Дании.

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