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Связанным с РФ судам будет запрещено заходить в порты США, - Байден

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Президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее сделали в Европе", - сказал Байден.

"Это значит, что ни одно судно под российским флагом или судно, принадлежащее России или управляемое кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - добавил он.

Напомним, ранее на аналогичные меры пошли страны ЕС.

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  • Bob Fayn
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  • Максім ХОЙ 07fb0949
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  • Виктор Дийнега
    ***** нужна хотя бы маленькая победа в Украине чтобы выдать ее своему кровожадному электорату на кануне дефолта и общей заморозке зарплат и соцвыплат. Если он этого не получит, голодные и озлобленные зомбари не правильно его поймут и могут устроить революцию. Украинцам с сегодняшнего дня нужно проявить всю ненависть и ярость которые накопились с 2014 года и сделать русским фашистам фатальное поражение которое поставит окончательный крест на гитлере 21-века и его нацистах.
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