США способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени, - Байден

США способны поставлять Украине вооружение в течение длительного времени.

Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть возможность делать это в течение длительного времени", - сказал американский президент, отвечая на вопрос журналистки, как долго США смогут сохранять нынешний темп и уровень поставок вооружения в Украину.

Байден также отметил, что в ситуации США и их партнеров важно добиваться сохранения единства в вопросе помощи Украине и противостояния России.

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