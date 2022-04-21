Дания возглавит восстановление Николаева, - премьер Фредериксен

Дания согласилась возглавить процесс долгосрочного востановления Николаева, сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом датский премьер заявила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

"Мы бы также хотели сделать инвестиции в долгосрочное восстановление Украины. Когда вы обращались к датскому парламенту, президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили на эту просьбу "да", и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными партнерами", - сказала Фредериксен.

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