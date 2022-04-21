США выделят еще $500 млн на прямую экономическую помощь Украине, - Байден

США предоставят правительству Украины еще $500 млн на прямую экономическую помощь.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня США объявляют, что мы собираемся предоставить дополнительные $500 млн на прямую экономическую помощь правительству Украины", - заявил Байден. По его словам, правительство Украины сможет использовать эти деньги, чтобы стабилизировать экономику, поддержать население и выплатить зарплаты работникам.

Американский президент отметил, что таким образом всеобщая экономическая поддержка США Украины за последние два месяца составляет $1 млрд.

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