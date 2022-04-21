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ВСУ уничтожили на Харьковщине 2 вражеских самолета

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На Харьковщине, в районе города Изюм, сбиты два вражеских истребителя на высоте 6 тыс. метров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".

"Сегодня подразделениями Воздушного командования "Схід" во взаимодействии с силами Операции объединенных сил на Харьковщине ликвидированы два вражеских самолета. По предварительным данным, уничтожены российские истребители типа Су-34 и Су-35. Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6 000 метров в районе Изюма", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ВСУ, в Харьковской области в течение текущих суток также ликвидирован один БПЛА.

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Топ комментарии

  • Бяка Бука
    Сегодня прямо птичкопад какой-то, после непродолжительного затишья.
  • Алекс Ков
    Це гарна інформація особливо 6000т.м.красота!
  • ladyar
    Два вертолёта, два самолёта... Такими темпами всю авиацию противника до 9 мая уничтожат.
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