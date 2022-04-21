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Впереди решающие дни битвы за Украину, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины впереди сложные дни и решающая битва за восток Украины и все государство.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас впереди решающие сложные дни, решающая битва за наше государство, за нашу землю, за украинский Донбасс", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что Украина совместно с партнерами делает все, чтобы защитники и защитницы могли очень эффективно защищать украинскую землю и защищать свою жизнь.

Зеленский отметил, что потребности Украины были доведены, в том числе, и премьер-министрам Испании и Дании, и подчеркнул, что ожидает "быструю  помощь с их стороны".

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Каждый день решающий... Только ты об этом не догадываешься. И поэтому никакой помощи, даже попытки, окруженному и истекающему кровью Мариуполю
  • Player New
    Маріуполь на твоїй совісті *****, якщо вже зробили договорняк то дали б людям вийти, але ні. Ось та перемога яку зе подарував *****, тисячі наших хлопців у пастці зрадників, рашисти хочуть їх на 9 травня по червоній площі пустити.
  • Йцу Кенг 07b0c614
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